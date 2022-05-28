Блинкен заявил о важности партнёрства США и Азербайджана Блинкен: партнёрство между США и Азербайджаном очень важно для Вашингтона

Энтони Блинкен / Фото IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Партнёрство, налаженное Вашингтоном и Баку за 30 лет со дня обретения независимости Азербайджаном независимости, очень важно для США. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он также подчеркнул, что Штаты гордятся возможностью расширять отношения между двумя государствами. Слова главы Госдепа приводит пресс-служба ведомства.

За три десятилетия после обретения Азербайджаном независимости от Советского Союза мы стали сильными партнерами в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами и развитии двусторонней торговли и инвестиций, — отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что США ценят вклад Азербайджана в глобальную борьбу с терроризмом и сетями незаконной торговли, поддержку Украины и гуманитарную помощь.

Блинкен добавил, что Вашингтон гордится возможностью расширять отношения между двумя государствами не только за счёт связей в области экономики, но и «за счёт связей между людьми».

Азербайджан 28 мая отмечает День независимости. Дата связана с образованием Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году. США установили дипотношения с Азербайджаном в 1992 году.