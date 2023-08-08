Блинкен заявил о решении вопросов по зерновой сделке. Что не устраивает РФ? В Вашингтоне хотят показать, как США спасают мир от голода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

США сделали все возможное, чтобы выполнить требования России по возобновлению зерновой сделки, предложения переданы через ООН, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вашингтон гарантировал банкам, что им не стоит опасаться санкций за операции с российским продовольствием. В Кремле отказались верить американским политикам на слово. Что не так с гарантиями Блинкена, почему словам США не верят в Москве и есть ли шанс на возобновление черноморской инициативы — в материале NEWS.ru.

Что Блинкен пообещал России

Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы вопросы России к зерновой сделке были разрешены, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому радио RFI. Он сообщил, что Вашингтон направил свои предложения в ООН, но Москва на них до сих пор не ответила.

У Блинкена спросили, на какие уступки готов пойти Вашингтон, чтобы Москва вновь присоединилась к сделке. Госсекретарь ответил, что «это не вопрос уступок». По его словам, у России нет проблем с экспортом собственного зерна, в последний год он наоборот «намного превышает» показатели, которые были до начала военных действий на Украине.

Блинкен пояснил, что в числе условий Москвы, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции, были проблемы с «банками и транспортировкой». Но все эти вопросы разрешены, утверждает американский госсекретарь. По его словам, он гарантировал банкам США, что они не попадут под санкции в случае проведения операций, связанных с экспортом российского зерна. Перевозка, страхование и другие операции с зерном выведены из-под действия ограничительных мер, подчеркнул Блинкен.

Фото: Chuck Kennedy/U.S. State/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон выполнит требования Москвы по зерновой сделке

Как Москву убеждают вернуться к сделке

Президент Владимир Путин после расторжения зерновой сделки заявил, что Россия готова обеспечить ряду стран Африки бесплатные поставки по 25-50 тысяч тонн зерна. По оценкам Блинкена, этого недостаточно, чтобы компенсировать потери от расторжения зерновой сделки. «Эта капля в море не решает проблему, не остановит рост цен, не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна, которые теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах», — сказал Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленскиий угрожает Черноморскому флоту, если Россия не вернется к черноморской инициативе. «К концу конфликта у нее [России] не останется ни одного корабля», — пригрозил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, после прекращения зерновой сделки Киев вынужден искать обходные пути для экспорта продукции. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов напротив пояснил, что Киев «не имел никаких отношений» с Москвой по данному вопросу, поэтому его не волнует выход страны из зерновой сделки.

Почему Россия не верит США на слово

Комментируя заявление Блинкена, в Кремле ответили, что не готовы верить на слово американским политикам. «Российская часть зерновой сделки должна быть выполнена. Американцы должны не пообещать, что они задумаются над этим, а выполнить условия России. Как только все будет сделано, сделка будет возобновлена незамедлительно», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пескова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивает, что Запад не раскрывает реальное положение дел. Она попросила Вашингтон «перестать врать, лицемерить и передергивать факты». В Москве считают, что Киев использует зерновой коридор в боевых целях.

«В реальности украинское зерно шло в „сытую“ Европу, а гуманитарный коридор из Одессы использовался Киевом для атак против Крыма и российских судов. Запад продолжает преподносить инициативу, как „спасение мира от голода“, однако с Украины было вывезено лишь 33 млн тонн при общемировом экспорте 422 млн тонн», — заявила Захарова. Она подчеркнула, что Россия рассмотрит возвращение к зерновой сделке только, если будут решены «системные» задачи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад умалчивает реальное положение дел по зерновой сделке

Ранее в Минобороны сообщали, что российский флот атакуется беспилотниками, которые стартуют в зоне безопасности «зернового коридора». Согласно утверждению Минобороны, на беспилотниках были установлены канадские навигационные модули, которые позволили определить их координаты движения.

Какие условия зерновой сделки не выполняются

17 июля Россия официально вышла из зерновой сделки. В российском МИД пояснили, что соглашение превратилось в коммерческий проект, «фактически утратив свою изначальную гуманитарную функцию». Договоренности должны были предотвратить голод в бедных странах, где возник дефицит продовольствия после начала СВО.

Кроме того, Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности черноморской инициативы. Речь идет о снятии преград для экспорта российского зерна и удобрений на мировые рынки, который остается заблокированным из-за наложенных со стороны США и ЕС ограничений в сфере финансов, страхования и логистики при поставках продовольствия.

В российском МИД перечислили пять «системных проблем», которые необходимо устранить:

переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT;

возобновление поставок в РФ сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование и снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса»;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Фото: Qiu Feng/Color China Photo/Global Look Press Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «черноморская инициатива»

Вернется ли Москва в зерновую сделку

Зерновая сделка себя исчерпала, США создают иллюзию готовности сотрудничества с Россией и пытаются переложить ответственность за возможный голод, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Обещать не значит жениться. Следовательно, они тянут резину, создают иллюзию того, что они все выполняют, а на психологическом уровне — из всех наших жестов доброй воли извлекают прибыль», — сказал Блохин.

По мнению политолога, ни о каком доверии и взаимоуважении между Москвой и Западом речи не идет.

Какие цели преследуют США

США заинтересованы в возобновлении зерновой сделки, потому что хочет поддержать Украины, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. По его словам, продажа зерна — один из основных факторов пополнения украинского бюджета. Жить исключительно на западные средства Киев не может, пояснил эксперт.

«Кроме того, Вашингтон стремится продемонстрировать африканским странам, что именно он выступает главным защитником их интересов. Как будто они использовали Турцию и все дипломатические механизмы, чтобы спасти Африку от голода», — подчеркнул Межуев.

Американист также обратил внимание, что у США есть заинтересованность в налаживании торговых отношений с Китаем. По его словам, зерновая сделка должна помочь усилить торговые отношения между Вашингтоном и Пекином. «Запад хитро выстраивает дипломатическую коалицию, используя в том числе зерновой сделку в качестве инструмента», — резюмировал Межуев.

Политолог Артем Косоруков также полагает, что заявлениями о зерновой сделке США тянут время, чтобы НАТО смогло бы восстановить утраченный ВСУ боевой потенциал.

«России не следует „вестись“ на предложения Блинкена, так как с одной стороны экспорт российского зерна и так происходит вопреки санкциям и находит своего потребителя в развивающихся странах, а с другой — вступление на зыбкую дорожку переговоров с США сопряжено с рисками снижения наступательных темпов российской армии», — подчеркнул Косоруков.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru В МИД РФ заявили, что с Украины было вывезено лишь 33 млн тонн при общемировом экспорте 422 млн тонн

Что предлагает ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее изложил предложения по выполнению российских условий в письме к президенту России Владимиру Путину. По информации представителя главы организации Стефана Дюжаррика, в документе Гутерриш затрагивает предложения по расчетам через Россельхозбанк. В письме прописана схема устранения проблем для финансовых трансакций через Россельхозбанк, на чем неоднократно настаивала Россия, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик.

При этом Дмитрий Песков отметил, что в письме генсека ООН был лишь представлен некий план действий по зерновой сделке и обещания когда-нибудь выполнить условия России. Он добавил, что в настоящий момент вернуться к зерновой сделке невозможно, потому что она не выполняется.

Читайте также:

Россия приостановила зерновую сделку: что это значит, к чему приведет

Зерновая сделка без России: смогут ли украинские суда ходить в Черном море

Зачем зерновая сделка нужна России и почему о ней все говорят