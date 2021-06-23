США заявили о спорах с Германией по «Северному потоку — 2»

США и Германия по-прежнему расходятся в своих подходах к проекту «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

Блинкен отметил, что Вашингтон оценивает этот проект как угрозу для европейской энергетической безопасности и безопасности Украины. По его мнению, в Берлине не поддерживают такую точку зрения.

Это одно место, где мы не соглашаемся, — подчеркнул Блинкен на совместной пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Германия неоднократно заявляла о необходимости достроить «Северный поток — 2». Немцы считают этот проект экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитёра газа сохранила Украина.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что немецко-американские переговоры по «Северному потоку — 2» продолжаются, а первые результаты по ним могут быть достигнуты к августу. Министр подчеркнул, что отдельные немецкие физические лица и компании были выведены из-под действия санкций, решение об этом было достигнуто на переговорах.