Блинкен заявил о поддержке Киева перед лицом «растущей российской угрозы»

Госсекретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе разговора он пообещал Киеву решительную поддержку США перед лицом растущей угрозы «агрессии» Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

Госсекретарь <...> переговорил по телефону <...> с украинским министром иностранным дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить решительную поддержку со стороны США Украины перед лицом всё более серьёзной угрозы возможной российской агрессии, — цитирует агентство Госдеп.

Блинкен уверил Кулебу в «быстрых и суровых» последствия для РФ в случае её «агрессии». Госсекретарь также рассказал, какие «глобальные усилия» прилагаются для побуждения России к деэскалации.

Ранее стало известно, что эскалация у границ Украины связана с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений, заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко. Полномасштабная война маловероятна, отметила она. Бывший премьер рассказала, что в последнее время часто общается с военными экспертами. Они не верят в войну, а их мнение Тимошенко назвала адекватным.