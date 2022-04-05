Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон формирует новый пакет военной «помощи» Украине на $100 млн. Дипломат отметил, что в него войдут, в том числе, противотанковые системы, сообщает РИА Новости.

Именно в таких системах Киев испытывает нужду, подчеркнул Блинкен, рассказывая об исполнении возложенных на него президентом США Джо Байденом полномочий по выделению Украине военной «помощи». Госсекретарь добавил, средства на это направят немедленно.

Ранее стало известно, что США за последние десятилетия превратили Украину в оружие против России. Именно для этого Вашингтон «оголтело милитаризирует» Киев, заявил научный сотрудник — докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз.