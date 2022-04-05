Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон формирует новый пакет военной «помощи» Украине на $100 млн. Дипломат отметил, что в него войдут, в том числе, противотанковые системы, сообщает РИА Новости.
Именно в таких системах Киев испытывает нужду,
Ранее стало известно, что США за последние десятилетия превратили Украину в оружие против России. Именно для этого Вашингтон «оголтело милитаризирует» Киев, заявил научный сотрудник — докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз.