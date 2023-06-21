Блинкен заявил, что Россия заплатит за восстановление Украины

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Бородянка, Киевская область, Украина

Несмотря на то что западные страны активно предоставляют финансовую помощь Украине, конечный счет за восстановление государства будет предъявлен России, заявил в ходе брифинга госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он также добавил, что США в скором времени предоставят Украине новый пакет помощи.

Россия в конечном счете возьмет на себя расходы по восстановлению Украины, — сказал Блинкен.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в Лондоне подготовили законопроект, сохраняющий санкции против РФ до выплаты компенсаций Украине. Для этого будут заморожены активы России в стране и предусмотрена возможность их использования для выплаты репараций. Глава ведомства заверил, что не будет никакого принуждения отдельных лиц к переводу средств или каких-либо предложений об ослаблении санкций в обмен на пожертвование.

17 мая на саммите Совета Европы в Рейкьявике шесть стран не стали подписывать декларацию о создании реестра ущерба Украине. Среди отказников — Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция. Реестр должен получить и обработать требования о возмещении ущерба, в том числе классифицировать и систематизировать такие претензии.