Блинкен заявил, что «Газпром» использует газ «в качестве оружия»

Энтони Блинкен / Фото Carolyn Kaster - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что «Газпромом» использует газ в качестве «оружия». Данное заявление он сделал в ответ на решение российской компании остановить экспорт энергоресурсов польской газодобывающей фирме PGNiG и болгарской госкомпании «Булгаргаз». По мнению американского госсекретаря, срыв контрактных договорённостей со стороны «Газпрома» стал свидетельством того, насколько Москва ненадёжна в качестве газового поставщика.

Одностороннее нарушение «Газпромом» контрактов с Болгарией и Польшей является ещё одним примером того, как Россия использует энергетику в качестве оружия, это демонстрирует ненадёжность России как поставщика энергоносителей, — заявил Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.

На фоне решения «Газпрома» о прекращении поставок голубого топлива в Болгарию и Польшу, цена газа в Европе на открытии торгов на бирже росла на 21% и поднималась выше $1350 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.