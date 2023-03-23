В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за инцидента над Черным морем Конгрессмен Уильямс предупредил об угрозе нацбезопасности США из-за падения беспилотника в Черное море

Фото: ga-asi.com

БПЛА MQ-9A «Reaper»

Конгрессмен-республиканец Брэндон Уильямс внес на рассмотрение в законодательный орган резолюцию, в которой утверждается, что падение американского БПЛА в Черное море может грозить национальной безопасности США. Палата представителей осудила Россию за попытки российских военных поднять беспилотник со дна моря.

Беспилотный летательный аппарат ВВС США действовал безопасно и ответственно в международном воздушном пространстве и в соответствии с международным правом. Два истребителя сбросили топливо и столкнулись с дроном, в результате чего дрон совершил аварийную посадку в Черном море, — говорится в официальном документе.

Инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 над Черным морем произошел 14 марта. Точное нахождения БПЛА российскими военными было установлено спустя двое суток. В районе падения беспилотника дежурит корабль ВМФ России. Для подъема аппарата нужны средства, применяемые в случаях спасения затонувших подлодок. В распоряжении армии и флота они есть, прорабатывается план их применения, заявляли в Министерстве обороны.