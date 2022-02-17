Блинкен выступит на заседании Совбеза ООН с планом деэскалации

Госсекретарь США Энтони Блинкен, по просьбе постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, выступит 17 февраля на заседании Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений с предложением по деэскалации ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС. Томас-Гринфилд считает, что сложившаяся ситуация указывает на неминуемое нападение РФ на Украину.

После серий обсуждений с Белым домом, Советом национальной безопасности и Госдепартаментом я попросила госсекретаря Блинкена выступить перед Советом Безопасности ООН из-за серьёзной ситуации на Украине, — говорится в сообщении Томас-Гринфилд в Twitter.

Она подчеркнула, что США делает всё что в их силах, чтобы предотвратить войну, заявила она.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские солдаты не будут принимать участие в военном конфликте на Украине в случае вторжения России в эту страну. По его словам, военный контингент США не отправится на Украину для эвакуации американских инструкторов, поскольку так повысится риск боестолкновения российских и американских вооружённых сил.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.