Блинкен: конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года

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В Берлине проукраинские активисты устроили митинг против того, чтобы устроившая демарш в прямом эфире Первого канала Марина Овсянникова работала в немецком издании Die Welt и освещала развитие событий на Украине, передаёт Ruptly.TV. Акция состоялась 14 апреля.

Десятки проукраинских активистов собрались в четверг перед зданием издательства «Аксель Шпрингер-Ферлаг» в Берлине в знак протеста против найма в издание Die Welt российской тележурналистки Марины Овсянниковой, известной антивоенной акцией во...