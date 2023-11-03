Блинкен во второй раз с начала войны прилетел в Израиль Блинкен во второй раз прибыл в Тель-Авив и встретился с Нетаньяху

Фото: State Antony Blinken/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен и Биньямин Нетаньяху

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, пишет The Times of Israel. Это второй визит главы американской дипломатии в Израиль с начала обострения на Ближнем Востоке.

Отмечается, что сначала Блинкен и Нетаньяху проведут встречу один на один. После этого запланирована беседа в более широком формате.

Первый визит Блинкена в Израиль состоялся 12 октября, спустя пять дней после начала обострения в секторе Газа. Он встречался с Нетаньяху и президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Основной темой обеих встреч стало урегулирование палестино-израильского конфликта.

В ходе пресс-конференции по итогам визита он назвал себя этническим евреем и подчеркнул, что ХАМАС намерено уничтожить Израиль. Тогда же госсекретарь объявил, что Тель-Авив получит от Вашингтона вооружение для системы ПВО «Железный купол». После Израиля Блинкен отправился на Западный берег реки Иордан и встретился там с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не занимается в настоящее время подготовкой оценок того, совершает ли Израиль в ходе своих операций на палестинских территориях военные преступления. Он процитировал заявление Блинкена, который сообщил, что «еще будет время для подготовки таких суждений».