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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью в сенате, в которой заявил, что у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы вступить в ряды Североатлантического альянса. Отнайт-трансляция слушаний велась на Youtube.

Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. По нашей оценке, у неё в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении, — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

По словам Блинкена, в тот день, когда был разработан план по вступлению Киева в НАТО, западные страны также продумали меры помощи в подготовке к членству в альянсе. Эти инструменты включают ежегодную программу, из которой Украина извлекает выгоду.

Госсекретарь признал, что не все страны, входящие в НАТО, поддерживают вступление в альянс Украины.

Ранее Украина переврала слова Байдена о членстве в НАТО. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 7 июня поговорили по телефону, однако по вопросу членства Киева в НАТО на сайтах Белого дома и администрации Зеленского вышли разные релизы. В частности, в релизе, опубликованном в Киеве, было сказано, что лидер США Байден отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в Североатлантическом альянсе. Однако Байден этого не говорил, уточнили в Белом доме.