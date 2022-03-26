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Блинкен: у США нет стратегии смены власти в России

12:22, 27 марта 2022
Блинкен: у США нет стратегии смены власти в России Энтони Блинкен Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/Global Look Press
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У США нет какой-либо стратегии, направленной на смену власти в России, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти», сообщает Reuters.

Мы неоднократно говорили, что не имеем стратегии смены режима в России или где бы то ни было ещё, — сказал Блинкен.

Во время выступления в Варшаве 26 марта Джо Байден совершил очередной выпад в адрес Владимира Путина и завершил свою речь словами о том, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

Некоторые расценили слова 46-го президента США как стремление сменить власть в России. Однако в Белом доме позже пояснили, что Байден не призывал к смене режима в РФ. Там отметили, что точка зрения американского президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении других стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Байдена, отметил, что только россияне могут решать, кто будет находиться у власти в РФ.

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