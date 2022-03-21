Блинкен: США введут визовые ограничениям для ряда представителей КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подвергнет визовым ограничениям некоторых представителей КНР. По его словам, данная мера коснётся тех, кого в США считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств», сообщает РИА Новости.

Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств, — пояснил Блинкен.

В его заявлении подчёркивается, что визовые ограничения вводятся за политику, направленную «против сторонников определённой религии». При этом имена чиновников в Госдепе раскрывать не стали.

Ранее стало известно, что США не станут публиковать список мер против Китая за возможную помощь, которую страна может оказать России в обход санкций, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Он отметил, что руководству дали чётко понять, какими будут последствия в случае такой помощи, сообщает телеканал CBS.