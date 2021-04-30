Блинкен: США «внимательно наблюдают» за отводом войск РФ от границы

https://static.news.ru/photo/61dbab64-abc9-11eb-8c40-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России / facebook

Россия сконцентрировала на границе с Украиной больше сил, чем когда-либо с 2014 года, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он предупредил, что Вашингтон «очень внимательно» наблюдает за отводом этих войск.

Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить, — сказал Блинкен в ходе интервью CBS.

Журналистка телеканала интересовалась у госсекретаря, есть ли подтверждение, что Россия отводит свои войска. Он успокоил её, заявив, что США пристально следят за обстановкой.

У Вашингтона последние насколько недель были вопросы по поводу передвижения российских войск по территории своей страны. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил западным странам, что это не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

В ходе интервью Блинкен также высказался об Афганистане, писал NEWS.ru. Он напомнил властям США, зачем страна вообще ввела своих военных в страну в 2001 году. Он считает, что США иногда забывают о первопричине этого шага.