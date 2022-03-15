Блинкен: США обеспокоены вероятностью Китая оказать помощь России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены тем, что Китай может оказать материальную помощь России на фоне специальной военной операции на Украине. Также в Вашингтоне выражают своё беспокойство тем, что КНР может помочь Москве обойти западные санкции, сообщает ТАСС.

Тот факт, что Китай не осудил действия России, сам по себе говорит очень многое — не только России, Украине или Европе, но и всему миру, — возмутился Блинкен.

Он добавил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан передал опасения Белого дома китайской делегации в ходе переговоров в Риме.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи». Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» добавил, что эта миссия должна быть в состоянии защитить себя.

Глава МИД Польши Збигнев Рау при этом заявил, что рассматривается возможность замены России в «Большой двадцатке» (G20). При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу. Об этом министр заявил в ходе брифинга в Нью-Йорке. О том, что участникам G20 стоит обсудить вопрос членства России в G20, заявил 3 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо. При этом кризис на Украине не будет включён в повестку дня.