Блинкен: США надеются на мирное решение конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве заявил, что США рассчитывают на открытый диалог с РФ по вопросам конфликта на юго-востоке Украины. Однако, как отметил госсекретарь, если Россия решит напасть на Украину, ответ будет решительным и жёстким, кадры переговоров были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Мы не ожидаем, что сможем разрешить все наши противоречия сегодня, но мы сможем наметить путь дипломатии и диалога. Надеемся, что он останется открытым и мы продолжим в этом направлении, разрешении конфликта мирным путём <...>. Но если Россия решит напасть на Украину, ответ будет решительным и жёстким, — сказал Блинкен.

В Женеве стартовали переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Ожидается, что встреча продлится два часа. В ходе беседы стороны обсудят документы по гарантиям безопасности, кроме того, они попытаются определиться с возможными дальнейшими шагами по переговорам на данную тему.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее Блинкен заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать в различных сферах. По его словам, существует множество направлений для совместной работы двух стран.

В свою очередь Лавров, говоря о возможности присоединения США к «нормандской четвёрке», отметил, что Франция и Германия хотели бы сохранить «нормандский формат» в нынешнем виде. При этом он подчеркнул, что Москва не против подключения Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, если у этого будет положительная «добавочная стоимость».