Блинкен случайно раскрыл правду о роли США в украинском конфликте NetEase: госсекретарь США Блинкен сболтнул лишнего о роли США в конфликте на Украине

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен сболтнул лишнего о роли США в конфликте на Украине. Такой вывод сделали аналитики китайского издания NetEase, сообщает «ПолитРоссия». По мнению политологов, военное противостояние между Россией и Украиной можно быстро остановить и мировое сообщество давно требует окончания боевых действий, однако именно администрация Джо Байдена не дает этому произойти.

Издание напоминает, что недавно украинские власти заговорили о переговорах с Россией. Так, заместитель руководителя офиса президента Украины по внешней политике Андрей Сибига заявил, что в Киеве готовы обсуждать с Москвой судьбу Крыма, если ВСУ подойдут к границам автономии. По словам китайских экспертов, Сибига прекрасно понимает, что для России вопрос Крыма не подлежит обсуждению, но подобные заявления подготавливают почву для возможных мирных переговоров. Однако такая перспектива не устраивает США и их европейских союзников, считают политологи из КНР.

Увидев новость о заявлении Сибиги, госсекретарь США Энтони Блинкен немедленно выступил с заявлением, что идея прекращения конфликта может быть заманчивой, но этот шаг был бы неправильным, а прекращение огня «не будет справедливым и прочным миром», — говорится в публикации.

Китайское издание констатирует: подобными формулировками Блинкен не только запрещает Киеву даже думать о мире, но и раскрывает истинную роль США на Украине — полное управление страной.

Независимо от того, был ли Блинкен зол и откровенен или случайно сболтнул лишнего, он говорил правду. Будущее Украины выбирает не Зеленский. Он лишь исполняет команды Соединенных Штатов. Другими словами, Киев не может надеяться на переговоры в ближайшее время, — пишут аналитики.

Ранее американская газета Washington Post опубликовала информацию, что США не ожидают начала мирных переговоров между Россией и Украиной в этом году. Издание ссылается на оценку разведывательного управления Пентагона, которая попала в Сеть во время недавней утечки.