Блинкен может свести Алиева и Пашиняна в Вашингтоне «Паст»: очередная встреча Пашиняна и Алиева может пройти в Вашингтоне

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Энтони Блинкен

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая должна состояться во второй половине мая, может пройти в Вашингтоне, сообщает армянское издание «Паст» со ссылкой на источник в МИД. По данным СМИ, инициатором выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Собеседник издания допустил, что подходы сторон касательно будущего этих переговоров на вашингтонской площадке совпадают. При этом, по его словам, активны в вопросе как Блинкен, так и европейские представители, они стараются провести армяно-азербайджанскую встречу под своей эгидой в ближайшие недели в Брюсселе.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 3 апреля заявил, что Ереван намерен наладить отношения с Баку и подписать мирный договор. Позже Алиев сообщил, что работа над мирным договором с Арменией идет не гладко, но Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном. Президент Азербайджана уверен, что, несмотря на трудности, есть возможность выйти на мирный договор, «который перевернет страницу многолетней вражды» и будет основан на нормах международного права.

7 апреля Владимир Путин и Пашинян обсудили по телефону подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. Политики также коснулись ситуации в Лачинском коридоре, реализации трехсторонних заявлений Баку, Москвы и Еревана и разблокирования транспортной инфраструктуры.