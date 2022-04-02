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Блинкен назвал условие для снятия санкций с России

Блинкен заявил, что снятие антироссийских санкций зависит от переговоров Москвы и Киева
17:30, 03 апреля 2022
Блинкен назвал условие для снятия санкций с России Энтони Блинкен Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/Global Look Press
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Западные санкции в отношении РФ из-за проведения военной спецоперации на Украине могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров Москвы и Киева, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. В интервью NBC он заявил, что цель рестрикций — не быть бесконечными, а изменить поведение России.

Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины — мы достигнем этого, то <...> в определённой мере санкции уйдут, — сказал Блинкен.

При этом он отметил, что США ежедневно работают над ужесточением существующих и введением новых санкций против России из-за событий на Украине.

Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнёрами по всему миру, — добавил госсекретарь.

По его словам, власти США проводят консультации с европейскими партнёрами о введении новых рестрикций против Москвы, принимая во внимание необходимость того, чтобы страны Евросоюза не лишились нужных им энергоресурсов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе встречи украинской делегации с Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином, а также с американским президентом Джо Байденом обсуждались различные возможности для усиления антироссийских санкций. Кулеба также отметил, что он предложил запретить российским кораблям заходить в американские и европейские порты, а также ввести ограничительные меры против всех политиков РФ.

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