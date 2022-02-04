Блинкен рассказал Кулебе о своих контактах с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал своем украинскому коллеге Дмитрию Кулебе о послених контактах с Россией. По его словам, стороны подтвердили готовность заниматься преодолением взаимных обеспокоенностей в области безопасности. Беседа американского и украинского дипломатов прошла по телефону. Об этом сообщили в Госдепартамене США.

Ранее Блинкен имел разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. После звонка американский дипломат выражал надежду на развитие диалога.

Госсекретарь поделился с министром иностранных дел своими недавними контактами с российскими коллегами, которые подтвердили готовность заниматься взаимными обеспокоенностями в области безопасности, — г оворится в сообщении американского Госдепа.

В ведомстве добавили, что Блинкен и Кулеба говорили о наращивании российского вооружённого присутствия вдоль украинской границы и о шагах, которые предпринимают Вашингтон и Киев для поощрения Москвы к дипломатии.

1 февраля состоялись переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном. По словам Лаврова, он заявил американскому коллеге о том, что Москва не позволит отвлечь внимание от темы неделимости безопасности. Блинкен, в свою очередь, назвал переговоры профессиональными и попросил главу российского МИД способствовать отводу войск от границы с Украиной.