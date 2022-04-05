Блинкен провёл телефонные переговоры с Ильхамом Алиевым и Пашиняном

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава Госдепа подчеркнул необходимость деэскалации, говорится в заявлении руководителя пресс-службы ведомства Неда Прайса, его приводит ТАСС.

Прайс отметил, что Блинкен в разговоре с Ильхамом Алиевым «призвал к сдержанности, деэскалации и возобновлению дипломатии». Беседуя с Пашиняном, госсекретарь США «подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе».

Российский лидер Владимир Путин 31 марта провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили развитие ситуации вокруг Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства подтвердил, что встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 6 апреля. Отмечается, что стороны продолжат обсуждение вопросов, поднятых на встрече сторон 14 декабря прошлого года.