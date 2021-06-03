Блинкен призвал Москву прекратить кибератаки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна прекратить кибератаки, которые якобы ведутся с её территории. В интервью испанской службе CNN он отметил, что на Москве «лежит обязанность» обеспечить прекращение подобных действий.
Думаю, что обязательством любой страны является сделать всё возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline, — подчеркнул Блинкен.
Также он высказал мнение, что властям и частному сектору США следует укрепить защиту от кибератак.
Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства — не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности, — отметил госсекретарь.
Ранее стало известно, что ФБР приписывает кибератаку на крупнейшего в мире производителя мяса JBS преступным сервисам REvil и Sodinokibi. После кибератаки на JBS Food компания временно закрыла все свои заводы по производству говядины в США. Сейчас работа на них восстанавливается. В Белом доме рассказали о контактах с Кремлём по ситуации с атакой хакеров, поскольку в JBS уверяют, что выкуп, возможно, требовали из России.