Блинкен призвал Москву прекратить кибератаки

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил переформатировать переговоры. В эфире телеканала «Украина 24» политик уточнил, что это произойдёт после того, как встречи перенесут из Минска в другой город.

Кравчук отметил, что изменение формата переговоров позволит расширить полномочия контактных групп, которые сейчас их не имеют. Мы, так сказать, консультативные вещи провозглашаем. А я думаю, предоставить более широкие полномочия, и,...