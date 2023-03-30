Госдеп призвал американцев срочно покинуть Россию Блинкен призвал граждан США немедленно покинуть Россию после ареста журналиста WSJ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал находящихся в России американцев немедленно покинуть страну. Он обратился к согражданам после ареста в РФ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже, передает ТАСС.

Мы глубоко обеспокоены широко освещающимся задержанием Россией американского гражданина — журналиста. Мы находимся в контакте по поводу этой ситуации с WSJ, — говорится в заявлении Блинкена.

В сообщении также указано, что Вашингтон запросил консульский доступ к арестованному корреспонденту WSJ.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гершковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО. Перед заседанием персонал и посетителей суда пришлось эвакуировать из-за сообщения о «минировании». Угроза оказалась ложной.