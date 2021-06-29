Госсекретарь США пригрозил ответом на агрессивные действия России
Денис Коробейников
Денис Коробейников
14:41, 29 июня 2021
Энтони БлинкенФото: statephotos/flickr.com
Американские власти грозят России ответными действиями, если Кремль не изменит агрессивную политику в отношении Белого дома. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит газета La Republica.
Это не потому, что мы хотим конфликтов, а потому, что нам дороги наши ценности и принципы. Выбор за Россией, — сказал политик.
По его словам, примерами агрессивной деятельности Москвы являются возможная причастность к вмешательству в американские выборы, к кибератакам и инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным.
Политик добавил, что хакеры, совершившие атаку на американскую компанию Colonial Pipeline, проживают в России. Он не стал возлагать ответственность за произошедшее на Москву. Таким образом госсекретарь повторил высказывания, озвученные ранее главой Белого дома Джо Байденом.
Блинкен подчеркнул, что Штаты будут взаимодействовать с Россией по вопросам контроля над вооружениями, урегулирования национальных конфликтов и в сфере кибербезопасности.
Госсекретарь США уже грозил Москве ответом на агрессивные действия в мае этого года. Он подчеркнул, что России нужно решить, хочет ли она иметь более стабильные и предсказуемые отношения со Штатами.