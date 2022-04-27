Блинкен предложил Украине выбрать - стоит ли ввести бои на территории РФ

Энтони Блинкен / Фото IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию России. Дипломат добавил, что Вашингтон нацелен на предоставлении украинцам всего необходимого. Глава госдепа США при этом отметил, что выбор тактики ведения боя зависит целиком от Киева.

Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ, — рассказал Блинкен.

В настоящее время США планируют поставить вооружение Киеву на сумму $800 миллионов. При этом Германия уже согласовала поставки наступательной техники, включая танки.

Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин ранее заявил, что затягивание боевых действий на Украине может привести к крайне негативным последствиям и стать причиной войны во всей Европе. По словам эксперта, такое развитие событий станет огромным бедствием не только для всех европейских государств, но и для всего мира. Он добавил, что США «фактически сделали Украину членом НАТО», так как ни один участник Альянса не получал такую финансовую и военную помощь, которую получил Киев.