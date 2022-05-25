Блинкен предложил Пашиняну помощь США в делимитации границы Блинкен предложил Пашиняну помощь США в делимитации армяно-азербайджанской границы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил тому помощь США в делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь и премьер обсудили положительный импульс к миру на Южном Кавказе. Госсекретарь Блинкен предложил помощь США в усилиях по делимитации и демаркации границы, а также призвал к прогрессу в развитии региональных транспортных и коммуникационных связей, — говорится в пресс-релизе, который выпустил Госдеп.

Глава американского дипломатии также отметил важность продолжения двустороннего диалога между Баку и Ереваном. Блинкен подтвердил готовность Вашингтона помогать партнёрам, в том числе в рамках роли США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, «чтобы способствовать достижению долгосрочного и всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном».

Также Блинкен напомнил о необходимости нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Ранее Пашинян утвердил указ о создании специальной комиссии по делимитации границ с Азербайджаном. Председателем нового государственного органа назначили вице-премьера Мгера Григоряна. В свою очередь президент Азербайджана Алиев также создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией. Председателем назначен заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев. В состав комиссии также вошли 22 представителя власти Азербайджана.