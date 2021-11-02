Блинкен пообещал Зеленскому поддержку из-за «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях проходящего в Глазго климатического саммита ООН встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Блинкен пообещал Киеву помощь в укреплении энергетической безопасности, в том числе за счёт снижения рисков, связанных с газопроводом «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.

Прайс добавил , что также Зеленскому была обещана поддержка Вашингтона в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Блинкен приветствовал шаги Киева в борьбе с коррупцией. Он подчеркнул, что продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины Вашингтон будет вместе с союзниками и партнёрами.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не пришёл выступать на климатическом саммите в Глазго. Он не вышел на сцену даже после объявления его модератором — спецпредставителем президента США по вопросам климата и экс-госсекретарём Джоном Керри.