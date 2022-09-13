Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну содействие Вашингтона в прекращении боевых действий на армяно-азербайджанской границе и политическом урегулировании. Также он призвал главу Азербайджана Ильхама Алиева к немедленному прекращению огня.
Вячеслав Душин
Блинкен пообещал Пашиняну содействие СШАБлинкен пообещал Пашиняну содействие США в прекращении боевых действий на армяно-азербайджанской границе
13 сентября 2022 в 17:41
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press