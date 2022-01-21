Блинкен пообещал «мощную реакцию» в случае «вторжения» РФ на Украину

Любой ввод российских войск на Украину, вне зависимости от масштабов, будет считаться вторжением, реакция последует мощная, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, дальнейшие контакты с российской стороной продолжатся при условии деэскалации ситуации на Украине.

Мы чётко дали понять: если кто-либо из российских военных пересечёт украинскую границу, это будет считаться вторжением и будет иметь быструю и общую реакцию США и их союзников с тяжёлыми последствиями для России, — заявил Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что Москве необходимо начать отвод войск от границ Украины, если она хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов. Он добавил, что Россия имеет набор коротких операций, к которым она иногда может прибегать, в их число входят кибератаки.

Ранее Блинкен подтвердил, что Вашингтон планирует на следующей недели представить Москве письменный ответ по предложенным Россией гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что все стороны привержены дипломатии и диалогу для разрешения разногласий. Госсекретарь США добавил, что Вашингтон представил Москве ряд идей по безопасности. Он подчеркнул, что американская сторона настаивает на принципе взаимности.

Встреча Лаврова и Блинкена прошла в Женеве 21 января и продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате. Основной темой консультаций стали росcийские предложения по гарантиям безопасности.

По итогам переговоров Лавров назвал консультации «полезными и откровенными», но подчеркнул, что данная встреча была промежуточной.