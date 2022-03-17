Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил сообщения о гибели американца на Украине. Он уточнил, что не знает подробностей случившегося, пишет РИА Новости.

Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит. Помимо этого, деталей у меня нет, — сообщил Блинкен во время пресс-конференции.

Ранее телеканал СNN сообщил, что Государственный департамент США подтвердил гибель американца в украинском Чернигове.

Ранее стало известно, что во время освобождения украинского города Марьинка военные Народной милиции (НМ) ДНР нашли личные вещи трёх американских инструкторов. Предположительно, граждане США были убиты. Помимо этого, бойцы НМ обнаружили образцы иностранного вооружения, в частности гранатомёты.

2 марта в ежегодном обращении к конгрессу президент США Джо Байден заявил, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в событиях на Украине. Американский лидер пояснил, что Запад продолжит своё давление на Москву путём санкций. По его словам, российский президент Владимир Путин «изолирован как никогда раньше».

13 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские военные не будут отправлены на украинскую территорию. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать «каждый дюйм территории НАТО».