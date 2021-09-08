Блинкен отверг причастность США к побегу экс-президента Гани из Кабула

США непричастны к организации побега бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани из Кабула. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью TOLO News.

По словам дипломата, он разговаривал с бывшим афганским лидером за день до того, как тот сбежал из страны. Гани был готов бороться с талибами (террористическое движение, запрещено в РФ) до конца.

Мы говорили о работе, которая была проведена в Дохе, передаче власти. В случае если это не увенчается успехом, как Гани сказал, он готов бороться до смерти, — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что меньше чем через 24 часа после их разговора Гани покинул Афганистан. При этом США не знали о планах экс-президента Исламской Республики и не способствовали его бегству из страны.

Ранее Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в своей жизни. Бывший глава государства извинился перед афганским народом за то, что «всё закончилось такой трагедией».

Он добавил, что уехал из президентского дворца 15 августа после предупреждения сотрудников охраны. Гани опроверг информацию о том, что вывез деньги из страны. Экс-президент выступил за проведение аудита под эгидой ООН или независимых органов, чтобы доказать свою правоту.