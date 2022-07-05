Блинкен отказался от контактов с Лавровым на встрече G20 в Индонезии Прайс: Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактировать с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым во время министерской встречи «Большой двадцатки». Она пройдёт в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Он уточнил, что Блинке намерен полноценно участвовать в мероприятии, несмотря на присутствие российской делегации. Слова Прайса приводит РИА Новости.

Я бы, конечно, не ожидал никакой встречи между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым, — сообщил Прайс.

Он подчеркнул, что глава американской дипломатии предполагает принять полноценное участие в министерской встрече G20. Она намечена на 9:00.

Ранее Энтони Блинкен пообещал, что эффект антироссийских санкций непременно проявится в повседневной жизни россиян. Он отметил, что их эффект будет усиливаться со временем, однако подчеркнул, что ему не хотелось бы страданий россиян.