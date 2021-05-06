Блинкен оценил поездку на Украину

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История с перепутанными ингредиентами двух разных вакцин от коронавируса на заводе в Балтиморе может иметь продолжение в виде запрета на использование препаратов компании Johnson & Johnson, сообщает New York Times.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обеспокоились тем, что, возможно, были испорчены и другие партии вакцин, которые производились одновременно с 15 млн загрязнённых...