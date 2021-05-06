Блинкен оценил поездку на Украину

Двухдневный визит в Киев получился продуктивным, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, ставший первым представителем администрации президента Джо Байдена, побывавшим на Украине. Об этом дипломат написал в Twitter.
В Киеве он провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, встречался с премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Я продуктивно провёл время в Киеве с президентом Зеленским и другими людьми, с которыми встречался. США решительно настроены перед лицом агрессии России и для поддержки работы, которая требуется, чтобы обеспечить суверенное, демократическое и преуспевающее будущее Украины, — подчеркнул Блинкен.
Ранее стало известно, что в Киеве Энтони Блинкен не стал конкретно отвечать, рассматривает ли Белый дом вариант отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают все разумные возможности для сдерживания «российской агрессии» в разных областях.