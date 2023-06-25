Блинкен обсудил ситуацию в России с главой МИД Польши

Фото: MediaPunch / IMAGO / Global Look Press

Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау и обсудил происходящее в России, сообщает пресс-служба Госдепартамента США. Госсекретарь в разговоре также поблагодарил польскую сторону за оказываемую Киеву поддержку.

Госсекретарь Блинкен провел сегодня беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России, — сообщила пресс-служба ведомства.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не будет отказываться от поддержки Украины.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.