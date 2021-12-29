Блинкен обсудил с Зеленским урегулирование конфликта на востоке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе, а также предстоящие дипломатические контакты с Россией, сообщили в американском Госдепе. Блинкен также подтвердил неизменность поддержки США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с украинским президентом Владимиром Зеленским... Они обсудили усилия по мирному разрешению конфликта на востоке Украины и предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией, — отмечается в сообщении.

Ранее Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Стoлтенберг обсудили общую обеспокоенность по поводу наращивания военной мощи России на границах с Укрaиной. Политики отметили, что Североатлантический альянс по-прежнему готов вести переговоры с РФ.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что диалог между Россией и НАТО по гарантиям безопасности может поставить на паузу поставки Западом оружия Киеву. Он отметил, что Альянс не откажется принять Украину в состав организации, поскольку это «разрушит его природу».