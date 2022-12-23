Блинкен обсудил с главой МИД КНР спецоперацию на Украине Госдеп: Блинкен обсудил с главой МИД КНР Ван И спецоперацию России на Украине

Фото: Ron Przysucha/State Department/Global Look Press

Энтони Блинкен, Ван И

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался по телефону с министром иностранных дел КНР Ван И. В ходе беседы дипломаты обсудили спецоперацию России на Украине, сообщается в заявлении Госдепа.

Также стороны отметили необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации между Вашингтоном и Пекином. Это позволит поддерживать отношения двух стран, подчеркивается в сообщении.

Госсекретарь обсудил необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации и ответственно поддерживать американо-китайские отношения. Госсекретарь также выразил озабоченность по поводу конфликта России и Украины, а также угроз, которые она представляет для мировой безопасности и экономической стабильности, — говорится в заявлении.

Ранее Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы чиновники отметили важность единства НАТО в контексте ситуации вокруг Украины. Блинкен также поблагодарил турецкого коллегу за усилия Анкары, которые нацелены на продолжение зерновой сделки, реализуемой при посредничестве ООН.