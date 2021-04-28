Блинкен обсудил с Алиевым работу группы ОБСЕ для урегулирования в Карабахе

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Важность продолжения работы Минской группы ОБСЕ (сопредседателями являются Россия, США и Франция) для достижения урегулирования в Нагорном Карабахе отметил в телефоном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

Госсекретарь США отметил важность продолжения усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения прочного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта в интересах народов в регионе, — говорится в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе добавили, что Блинкен и Алиев коснулись в разговоре вопросов двустороннего партнёрства и обсудили ряд других тем.

9 ноября 2020 года президенты РФ и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление , в котором было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

При этом Азербайджан и Армения останавливались на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывался миротворческий контингент Российской Федерации.

В январе 2021 года на трёхсторонней встрече глав государств было объявлено о соблюдении ранее достигнутых соглашений и создании рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.