Блинкен: невступление Украины в НАТО не является уступкой России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что невступление Украины в Североатлантический альянс не следует воспринимать как уступку по отношению к России. По его словам, это является отражением реального положения дел. Он также напомнил, что Украина не собиралась вступать в НАТО в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Ещё до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО, — рассказал Блинкен.

При этом он высказал свои опасения по поводу того, что Китай может оказывать материальную помощь России.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи». Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» добавил, что эта миссия должна быть в состоянии защитить себя.

Глава МИД Польши Збигнев Рау при этом заявил, что рассматривается возможность замены России в «Большой двадцатке» (G20). При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу. О том, что участникам G20 стоит обсудить вопрос членства России в G20, заявил 3 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо. При этом кризис на Украине не будет включён в повестку дня.