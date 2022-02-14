Блинкен назвал сумму кредитных гарантий США Украине

США предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до $1 миллиарда, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Американское правительство готово поддержать программу экономических реформ Киева и его дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, добавил глава Госдепа. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство США предлагает суверенные кредитные гарантии Украине на сумму до $1 миллиарда, чтобы поддержать программу её экономических реформ и продолжение взаимодействия с Международным валютным фондом, — сказано в пресс-релизе ведомства.

Белый дом при этом организовал группу экспертов, которая занимается разработкой ответа на случай эскалации ситуации вокруг Украины. В администрации собрали «команду тигров», которая причастна к появлению «разоблачительных заявлений» о якобы подготовке Россией повода для эскалации. Инициатором появления данной группы стал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative заявил, что в последние годы у Вашингтона стало очень много могущественных оппонентов, в пользу которых «смещается баланс сил» на политической арене. Эксперт добавил, что США «нажили» себе врагов в лице России и Китая, с которыми американцам не справиться.