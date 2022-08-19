Блинкен назвал «последний шаг» для принятия Финляндии и Швеции в НАТО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «последний шаг» для принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Глава внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов заявил, что документы об утверждении договора о принятии двух стран переданы в Североатлантический альянс. По его словам, это завершающий этап ратификации принятия двух стран.

Сегодня передал документы руководству Альянса качестве последнего шага в процессе ратификации США принятия Финляндии и Швеции в НАТО, — написал в Twitter Блинкен.

Подписчики госсекретаря в комментариях пошутили, что Вашингтону следует как можно скорее получить от скандинавских стран деньги на нужды НАТО.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявил, что прямое боестолкновение с США и НАТО не входит в интересы Москвы. По его словам, Россия продолжит действовать максимально ответственно. При этом он не исключил конфронтации с Западом, так как Вашингтон и его союзники «по уши влезли в конфликт на Украине», снабжая Киев вооружением. Он подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия поступают не со стороны России, а со стороны правящих элит США и Европы.