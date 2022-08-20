Блинкен назвал общий объем помощи США Украине с момента избрания Байдена

Фото: Defense Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что общий объем помощи Украине с начала спецоперации превысил сумму в 10 миллиардов долларов. Он добавил, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву в размере 775 миллионов будут поставлены различные вооружения, включая снаряды и винтовки. Дипломат пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Украине, пока это будет необходимо.

С учетом данного пакета помощи, общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно 10,6 миллиарда долларов, — рассказал Блинкен.

По его словам, американская помощь способствует успеху украинских военнослужащих.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter ранее написал, что поставки вооружения Киеву являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Он поблагодарил США за оказанную поддержку в этом вопросе. Дипломат добавил, что военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта.

Глава ведомства обсудил будущие поставки вооружений с его американским коллегой Энтони Блинкеном. Многие пользователи под этим постом призвали украинское руководство ускорить процесс мирного урегулирования конфликта в стране.