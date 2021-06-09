Блинкен назвал «худшие» последствия строительства «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7428b1b6-1c89-11ea-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Отрвленные отношения с Германией и отсутствие у Берлина стимулов сесть за стол переговоров станут худшим для США итогом строительства «Северного потока — 2». Об этмо заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод, — сказал Блинкен во время слушаний в сенате.

Он также отметил, что США необходимо убедиться, что РФ не имеет возможности использовать газ в качестве устройства принуждения в отношениях со странами Европы.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ США от санкций против выступающей оператором проекта «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG является «воодушевляющим сигналом».

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.