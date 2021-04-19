Блинкен назвал Арктику «новым театром конфликта» из-за РФ

https://static.news.ru/photo/5d9a5afc-a159-11eb-acc8-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что растущая роль России может привести к возникновению в Арктике «нового театра конфликта».

В феврале российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путём. До недавнего времени этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году. Но по мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится всё дольше, — цитирует Блинкена РИА Новости.

Госсекретарь добавил, что Москва «эксплуатирует эти изменения», стараясь добиться контроля над новыми пространствами. При этом она модернизирует свои базы в Арктике и строит новые.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты внимательно наблюдают за активностью России в Арктике, рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга. По его словам, этот регион очень важен для оборонных интересов США. Кирби подчеркнул, что Вашингтон собирается защищать свои национальные интересы в Арктике.