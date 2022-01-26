Блинкен намерен обсудить с Лавровым ответ США в ближайшие дни

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США по гарантиям безопасности, говорится на сайте Госдепартамента. При этом он отметил, что в позициях США по НАТО изменений не будет.

Я планирую поговорить с министром Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с нашим ответом, — сказал госсекретарь США.

В своём выступлении перед прессой Блинкен также рассказал, что США не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО. А на Украину в скором времени прибудут новые поставки военного снаряжения из США.

Он также отметил личное участие президента США Джо Байдена при составлении ответа, который вносил правки и утвердил окончательный вариант документа.

Госсекретарь ещё раз повторил, что у США и РФ есть возможности по сотрудничеству по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.