Блинкен: кризис вокруг Украины беспокоит весь мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кризисная ситуация на Украине давно вышла за рамки одной страны. На сегодняшний день происходящее в зоне конфликта беспокоит не только Киев, но и весь мир, подчеркнул глава Госдепа после переговоров с Министром иностранных дел Кувейта.

Мы согласны, что этот кризис намного больше Украины и даже Европы. Это повод для беспокойства для всего мирового сообщества и требует международной реакции, — сказал Блинкен.

Глава американской дипломатии отметил, что ситуация вокруг Украины была на повестке переговоров с многими дипломатами, в том числе и на этих переговорах, поскольку Кувейт «не понаслышке знает, что такое изменение границ государства с помощью силы».

США и страны Запада обвиняют в кризисе на Украине Россию и её якобы «агрессию» в сторону соседней страны. При этом власти РФ уже неоднократно отмечали, что нападать на Украину никто не собирается, а перемещение войск внутри границ государства — это внутренняя политика страны, в которую не стоит вмешиваться.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии России на её границах с Украиной». Эту тему Блинкен обсуждал в разговоре с британской коллегой Лиз Трасс. Захарова сыронизировала, что Россия «коварно агрессируется внутри собственных границ».