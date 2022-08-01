Блинкен: Китай в ответе за напряженность из-за визита Пелоси на Тайвань Госсекретарь США: Китай будет нести ответственность за возникновение любой напряженности в случае визита Пелоси на Тайвань

Фото: Freddie Everett/State Department/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай будет нести ответственность за возникновение любой напряженности в случае визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Дипломат подчеркнул, что Пелоси примет решение о посещении острова самостоятельно. По его мнению, американский конгресс — независимая структура, пишет РИА Новости.

Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине, — сказал Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства США указал на то, что представители американского законодательного органа и раньше посещали Тайвань. По его словам, Вашингтон ждет от Пекина ответственного поведения в случае визита спикера палаты представителей США.

Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа поздно вечером и на следующий день посетит законодательный совет республики, проведет встречи с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь, сообщил ранее тайваньский информационный портал ETtoday.

При этом МИД Тайваня отказался комментировать информацию о возможном визите Пелоси. В США допустили, что политик может провести встречу с тайваньскими коллегами в транзитной зоне аэропорта Тайбэя.