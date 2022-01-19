Блинкен и Зеленский обсудили возможность оказания оборонной помощи Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве обсудили предоставление Украине экономической и оборонной помощи со стороны США и международного сообщества, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства. Отдельно Блинкен в своём Twitter-аккаунте подчеркнул, что «ничего не будет об Украине без Украины».

Если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, Соединённые Штаты вместе с нашими союзниками и партнёрами нанесут непоправимый ущерб экономике России, укрепят присутствие НАТО в прифронтовых государствах-союзниках и увеличат оборонную помощь Украине сверх меры, — говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что в ходе встречи госсекретарь выразил признательность в связи с тем, что Украина продолжает призывать к дипломатическому урегулированию [ситуации], подчеркнув необходимость единства Украины перед лицом российской угрозы, написал Прайс.

Я проинформировал президента Украины о наших обязательствах с Россией на прошлой неделе и подчеркнул, что без Украины ничего об Украине не будет. Я приветствую приверженность Украины мирному урегулированию и призываю Россию использовать дипломатию как единственный путь, — написал Блинкен по итогам встречи с Зеленским.

Ранее стало известно, что встреча Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предположительно, состоится 21 января в Женеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, Москва ждёт от Вашингтона письменного ответа по всем пунктам предложений о гарантиях безопасности.

Ранее главы внешнеполитических ведомств России и США провели телефонный разговор, касающийся гарантий безопасности между странами, проведённых переговоров в Женеве и Брюсселе, а также дальнейших контактов.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

В свою очередь Блинкен заявил, что в НАТО не намерены отказываться от политики открытых дверей, несмотря на недовольство со стороны России.