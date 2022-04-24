Блинкен и Остин приехали в Киев на переговоры с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского минобороны Ллойд Остин приехали в Киев. Там они встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы провести переговоры, сообщает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев. В эти минуты началась [их] встреча с президентом Владимиром Зеленским, — отмечает агентство.

О приезде с украинскую столицу высокопоставленных визитёров из-за океана 24 апреля говорил Зеленский. При этом в американских ведомствах его заявление не стали комментировать.

Ранее стало известно, что официальный представитель Пентагона Сью Гоф заявила: Министерство обороны США не комментирует слова украинского президента о визите в Киев Ллойда Остина. На эту тему она отказалась говорить. В Госдепартаменте также не стали реагировать на заявление Владимира Зеленского о визите Блинкена.