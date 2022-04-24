Блинкен и Остин приехали в Киев на переговоры с Зеленским
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:00, 25 апреля 2022
Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского минобороны Ллойд Остин приехали в Киев. Там они встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы провести переговоры, сообщает ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев. В эти минуты началась [их] встреча с президентом Владимиром Зеленским, — отмечает агентство.
О приезде с украинскую столицу высокопоставленных визитёров из-за океана 24 апреля говорил Зеленский. При этом в американских ведомствах его заявление не стали комментировать.
Ранее стало известно, что официальный представитель Пентагона Сью Гоф заявила: Министерство обороны США не комментирует слова украинского президента о визите в Киев Ллойда Остина. На эту тему она отказалась говорить. В Госдепартаменте также не стали реагировать на заявление Владимира Зеленского о визите Блинкена.