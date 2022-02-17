Блинкен и Лавров приступили к обсуждению даты новых переговоров

Точные даты встречи и переговоров обсуждают в настоящее время госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщили западные СМИ. По их данным, российский дипломат предложил американскому коллеге несколько возможных вариантов и тот их принял.

Лавров указал Блинкену несколько дат для встречи на следующей неделе, Блинкен принял их, — написал со ссылкой на пресс-службу госдепа репортер Washington Post в Twitter .

При этом, по словам представителя госдепартамента, эскалация ситуации вокруг Украины продемонстрировала бы отсутствие у России настроя на дипломатию.

Ранее Блинкен предлагал Лаврову организовать встречу на следующей неделе. В качестве места проведения переговоров рассматривалась Женева.

В этой связи постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассчитывает, что российская сторона примет предложение провести эту встречу. Дипломат выразила надежду, что Москва выберет «дипломатию вместо конфронтации».

Предыдущая очная встреча глав двух внешнеполитических ведомств прошла 21 января в Женеве. После этого дипломаты провели несколько телефонных переговоров, последний из них состоялся во вторник, 15 февраля. По информации МИД РФ, в ходе беседы Лавров подчеркнул необходимость продолжения диалога по гарантиям безопасности. При этом следует избегать агрессивной риторики, которую нагнетает Вашингтон. Также глава российского МИД призвал к прагматичному подходу к соответствующей теме.